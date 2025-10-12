6 أعراض تكشف تضخم الكبد.. احذر تجاهلها

يُعد تضخم الكبد من المشكلات الصحية التي لا يجب الاستهانة بها، إذ يشير في كثير من الأحيان إلى اضطراب خطير في وظائف الجسم قد ينتج عن التهابات أو أمراض مزمنة مثل الكبد الدهني أو الالتهاب الفيروسي أو حتى أورام الكبد.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، إليك أبرز 6 أعراض رئيسية لتضخم الكبد، يجب الانتباه إليها مبكرًا قبل فوات الأوان

1- ألم أو ثِقل في الجزء العلوي الأيمن من البطن

الشعور المستمر بألم خفيف أو ضغط تحت الضلوع اليمنى يُعد من أولى علامات تضخم الكبد، ويزداد الألم مع تناول الطعام أو عند الانحناء.

2- الشعور بالإرهاق والتعب الدائم

عندما يتضخم الكبد، تقل كفاءته في تنقية الدم من السموم، مما يؤدي إلى إرهاق عام وضعف في التركيز حتى بعد فترات الراحة أو النوم الكافي.

3- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

يُعتبر اليرقان من العلامات الواضحة التي تشير إلى خلل في أداء الكبد، ويحدث نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الجسم.

4- فقدان الشهية ونقص الوزن غير المبرر

التغيرات في الشهية أو الشعور السريع بالشبع من العلامات المبكرة التي يجب الانتباه لها، لأنها قد تشير إلى تدهور في وظائف الكبد أو وجود التهابات مزمنة.

5- انتفاخ البطن أو تورم الساقين

قد يؤدي تضخم الكبد إلى تراكم السوائل داخل البطن (الاستسقاء) أو الأطراف، ما يسبب تورمًا ملحوظًا يُعد من العلامات المتقدمة للحالة.

6- تغير لون البول أو البراز

عندما يصبح البول داكن اللون أو البراز فاتحًا جدًا، فقد يكون ذلك إشارة إلى صعوبة الكبد في معالجة الصفراء، وهي علامة خطيرة تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

نصائح طبية مهمة

من الضروري مراجعة الطبيب فور ملاحظة أي من الأعراض السابقة، خاصة إذا كانت مصحوبة بفقدان وزن سريع أو اصفرار في العينين، لأن التشخيص المبكر هو المفتاح لتجنب تليف الكبد أو فشله الكامل.

