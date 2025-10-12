5 فيتامينات ومعادن لشعر كثيف وصحي.. أبرزها الزنك

كتبت- شيماء مرسي

الحصول على شعر يتميز بالكثافة واللمعان والصحة هدف يطمح إليه الكثيرون، وغالبا ما يرتبط بالاعتماد على المنتجات التجارية الفاخرة أو الجلسات العلاجية المكلفة.

لكن المفاجأة تكمن في أن السر الحقيقي للحصول على هذا الشعر لا يقتصر على المستحضرات الخارجية، بل ينبع أساسا من التغذية الداخلية، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

البيوتين (فيتامين B7)

يعد هذا العنصر حيويا لأنه يساعد الجسم على إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي الذي يشكل بنية الشعر.

وغياب هذا العنصر أو نقصه يؤدي مباشرة إلى هشاشة الشعر وتقصفه.

ويتواجد البيوتين في صفار البيض والمكسرات والسلمون والبطاطا الحلوة.

فيتامين د

يساعد فيتامين د على تنشيط بصيلات الشعر عبر مستقبلات خاصة، ونقصه يرتبط بحالات تساقط الشعر مثل الثعلبة البقعية.

ويكفي التعرض لأشعة الشمس يومياً لمدة 15 دقيقة للحصول على جرعة كافية، إلى جانب الحليب المدعّم والأسماك الدهنية.

الحديد

الحديد ضروري فهو يمثل ناقل الأكسجين الأساسي إلى بصيلات الشعر، وعندما ينخفض مستواه، وهو أمر شائع خصوصا لدى النساء، يصبح تساقط الشعر مشكلة رئيسية.

ولتدارك ذلك، يمكن الاعتماد على مصادره الغنية مثل العدس واللحوم الحمراء والسبانخ، ولا تنسَ إضافة فيتامين C الذي يحسّن من عملية امتصاصه بشكل كبير.

الزنك

هو عنصر ضروري لأنه يسهم في إصلاح أنسجة الشعر التالفة، كما أنه ينظم عمل الغدد الدهنية المحيطة بالبصيلات.

ويؤدي نقصه إلى مشكلتين شائعتين هما تساقط الشعر وظهور القشرة، ولحسن الحظ، يتوفر الزنك بوفرة في أطعمة مثل المحار، والحمص، وبذور القرع والكاجو.

فيتامين E

بينما يمنح فيتامين E وهو مضاد أكسدة قوي الشعر لمعانه ويحمي فروة الرأس من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. ويمكن الحصول عليه من اللوز والأفوكادو وبذور دوار الشمس.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان