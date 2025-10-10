7 عادات يومية "صامتة" تدمر صحتك.. احذرها

عادة ما نمارس طقوسا يومية بسيطة نسميها “مألوفة” أو “غير مؤذية” مثل الجلوس لساعات طويلة أو الاستماع لموسيقى عالية، ولكن مع الوقت، قد تصبح هذه العادات ضارة بصمت، تؤثر في الرئتين، القلب، الكبد، الكلى، الدماغ، وحتى الأذنين.

وفي منشور على "إنستغرام"، كشف الدكتور مانان فورا، جراح العظام، عن قائمة من هذه العادات اليومية الخاطئة، مقدما نصائح بسيطة يمكن أن تقي من آثارها الضارة على المدى الطويل.

عادات تؤثر على أعضاء الجسم

1- فرك العينين

رغم أن فرك العين قد يبدو مريحا، إلا أنه يمكن أن يخدش القرنية أو ينقل الميكروبات من اليد إلى العين، ما يزيد من احتمالية التهابات العين وتهيجها.

2- الجلوس لفترات طويلة

حذر الدكتور فورا، من البقاء جالسا لساعات متواصلة دون حركة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى بطء الدورة الدموية وزيادة العبء على عضلة القلب، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

وينصح بأخذ فترات راحة قصيرة كل ساعة، تتضمن التمدد أو المشي لبضع دقائق.

3- التنفس عبر الفم

التنفس عن طريق الفم يسبب جفاف المجاري الهوائية، ويضعف قدرتها الطبيعية على مقاومة الجراثيم، مما يزيد خطر الإصابة بالعدوى التنفسية.

4- الموسيقى الصاخبة

الاستماع إلى الموسيقى بصوت مرتفع ولفترات طويلة قد يسبب تلفا دائما في الأذن الداخلية.

ينصح بتقليل مستوى الصوت وأخذ فترات راحة منتظمة عند استخدام السماعات.

5- الأكل بسرعة أو بكثرة

تناول الطعام بسرعة أو بكميات كبيرة يجهد الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ.

ينصح بتقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة، ومضغ الطعام ببطء.

6- الوجبات الليلية الثقيلة

تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل يبطئ عملية الأيض ويرهق الكبد، الذي يكون أقل كفاءة في معالجة الدهون أثناء النوم.

ينصح بإنهاء العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث.

7- الجفاف

قلة شرب الماء تجهد الكلى، وتزيد من خطر تكون الحصوات.

ينصح بالترطيب المنتظم على مدار اليوم.

اقرأ أيضًا:

تحذير خطير من الجلوس لـ8 ساعات يوميا.. عادة قاتلة تهدد حياتك

إلهام شاهين تتألق بالأسود في تكريمها بمهرجان الأفلام القصيرة

سر زيادة المال في منزلك.. خبيرة تنصح بوضع هذا الشيء في "الدولاب"

تدمر صحة القلب.. جمال شعبان يحذر من تناول هذه الأطعمة

فتاة تكتشف شقيقتها التوأم بعد 35 عاما من الفراق.. صدفة تهز مواقع التواصل



