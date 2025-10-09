سر زيادة المال في منزلك.. خبيرة تنصح بوضع هذا الشيء في "الدولاب"

أشارت خبيرة علم الطاقة سونيا الحبال إلى أهمية تنسيق محتويات خزانة الملابس "الدولاب" داخل المنزل، موضحة أن العديد من العناصر البسيطة مثل المرايا والألوان يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الطاقة والوفرة المالية.

المرايا داخل الدولاب تعزز طاقة الرزق

قالت خبيرة الطاقة خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد" إن وضع المرايا داخل خزانة الملابس يساعد على زيادة كمية الملابس، وتعزيز طاقة الرزق.

وأضافت أن المرايا تعمل وفقا لمبدأ "الانعكاس والمضاعفة"، ما يساعد على تعزيز طاقة الثراء في المكان.

الألوان الداكنة تمتص الطاقة السلبية

أشارت إلى أن ألوان الملابس داخل الدولاب لها تأثير على طاقة المكان، لأن الألوان الداكنة تعمل بشكل طبيعي على امتصاص الطاقة السلبية الموجودة في الغرفة.

ونصحت "سونيا" بأهمية اختيار الألوان داخل الخزانة بعناية ووعي، لضمان دورها في تنقية طاقة المكان، بدلا من تراكم الطاقة السلبية فيه.