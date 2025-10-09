في واقعة نادرة ومؤثرة هزّت مواقع التواصل في النمسا، التقت شابتان اكتشفتا بالصدفة أنهما شقيقتان توأم تم استبدالهما عن طريق الخطأ عقب الولادة في أحد مستشفيات مدينة غراتس قبل 35 عامًا.

تعود القصة إلى أكتوبر عام 1990، حين ولدت دوريس جرونوالد وجيسيكا بومغارتنر قبل أوانهما في مستشفى الجامعة الطبية بمدينة جراتس، بجنوب النمسا. وبعد دقائق من الولادة، حدث الخطأ الذي غيّر مجرى حياتهما؛ إذ جرى تسليم كل طفلة إلى عائلة الأخرى دون أن يدرك الأطباء أو الوالدان ذلك، وفقا لشبكة "بي بي سي".

الصدفة التي كشفت السر

وفي عام 2012، بدأت القصة تتكشف عندما تبرعت دوريس بالدم، لتكتشف أن فصيلة دمها لا تتطابق مع والديها، إيفلين وجوزيف جرونوالد. حينها لجأت لاختبارات إضافية أثبتت أنها ليست ابنتهما البيولوجية.

وبعد سنوات من البحث دون نتيجة، نشرت القناة العامة النمساوية ORF تقريرًا عن القضية في عام 2016، لكن العائلة الأخرى لم تكن قد عُثر عليها بعد.

ولاحقا، وخلال حملها الأول، فوجئت جيسيكا بالمعلومة نفسها وهي أن فصيلة دمها لا تطابق والديها، ليخبرها الطبيب بقصة الأطفال المستبدلين في مستشفى غراتس.

ومن هنا بدأت الخيوط تتقاطع؛ تواصلت جيسيكا مع دوريس عبر فيسبوك، وتم اللقاء المنتظر، تقول دوريس: "كان الأمر أشبه بلقاء أختي الحقيقية للمرة الأولى.. شعور لا يمكن وصفه".

لقاء العائلتين بعد 35 عامًا

في مشهد مؤثر وثقته كاميرات التلفزيون النمساوي، اجتمعت العائلتان مؤخرًا للمرة الأولى.

وقالت مونيكا ديرلر، الأم التي ربت جيسيكا: "شعرت باضطراب عاطفي كبير عندما عرفت الحقيقة، لكن أول ما فكرت فيه أن جيسيكا ستظل دائمًا ابنتنا، عندما رأيت دوريس للمرة الأولى، قلت في نفسي إنها فتاة رائعة".

أما والدة دوريس البيولوجية، إيفلين جرونوالد، فقالت: "أشعر أن عائلتي أصبحت أكبر الآن، وأخيرًا وجدت اليقين الذي بحثت عنه طويلًا".

اعتذار وتعويض

من جانبه، عبر مدير العمليات بمستشفى جراتس، جبهايد فالتسبيرجر، عن أسفه العميق للحادث، قائلاً: "نحن نأسف بشدة لما حدث في ذلك الوقت، ونقدم اعتذارنا للعائلتين".

وبحسب التقارير، فقد لجأت عائلة جرونوالد إلى القضاء عام 2016 لضمان حقوق ابنتهم القانونية والميراثية، وحصلت على تعويض من المستشفى، وتعمل عائلة ديرلر الآن على اتخاذ الإجراءات نفسها.

مشاعر متناقضة

وبينما عبّرت العائلتان عن ارتياحهما لكشف الحقيقة بعد عقود، قالت جيسيكا: "من الرائع أن تتضح الأمور أخيرًا، لكن المشاعر مختلطة جدًا.. هناك جانب جميل في القصة، لكنه مؤلم في الوقت نفسه".

لماذا عليك وضع كرة تنس في حقيبتك على متن الطائرة؟

خطفت الأنظار.. 3 صور ومعلومات عن إطلالة هاجر الشرنوبي

5 فيتامينات ضرورية للمرأة بعد الأربعين.. تعرفي عليها

مشروبات طبيعية قد تقي من تراكم الدهون في الكبد.. تعرف عليها

أعراض تنذر بنقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لا تتوقعها