إلهام شاهين تتألق بالأسود في تكريمها بمهرجان الأفلام القصيرة

في عيد ميلاد بيلا حديد الـ29.. أجمل إطلالاتها ومعلومات قد لا تعرفها عنها



شاركت إلهام شاهين محبيها إطلالة خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وجاء هذا من تكريمها في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة.



ظهرت إلهام بفستان أسود أنيق مزين بنقاط بيضاء (بولكا دوت)، وهو تصميم كلاسيكي يضفي لمسة من الرقي والأنوثة.



اختارت مكياجًا ناعمًا وهادئًا، أظهر ملامحها بشكل طبيعي، وفضلت تسريحة شعر بسيطة حيث تركته منسدلًا بانسيابية، ما أضاف لإطلالتها طابعًا أنيقًا وهادئًا.



الصور لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها وبفخرهم بتكريمها، مؤكدين على مكانتها الكبيرة في قلوب جمهورها وعلى الساحة الفنية.