تدمر صحة القلب.. جمال شعبان يحذر من تناول هذه الأطعمة

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من إهمال وجبة الإفطار، مشيرا إلى أن ذلك مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأزمات قلبية مستقبلية، خاصة لدى الأطفال في مراحلهم الدراسية الأولى.

وخلال تقديمه برنامج "قلبك مع جمال شعبان" المُذاع على قناة "الشمس"، شدد على ضرورة أن تهتم الأمهات بتقديم وجبة إفطار متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية لأطفالهن قبل ذهابهم إلى المدرسة، مشيرا إلى أهمية أن تحتوي الوجبة على عناصر داعمة لصحة القلب.

أطعمة مفيدة للقلب في وجبة الإفطار

وأوضح "شعبان" أن وجبة الفطور الصحية يجب أن تحتوي على:

بيضة مسلوقة.

كوب زبادي.

فاكهة طازجة.

العسل أو المربي بكميات معتدلة.

وأضاف أن هذه العناصر لا تسهم فقط في تعزيز صحة القلب، بل تؤدي دورا مهما في رفع مستويات فيتامين د وتقوية مناعة الطفل ضد الأمراض.

مخاطر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والوجبات السريعة

في المقابل، حذر من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والنشويات والوجبات السريعة خلال وجبة الإفطار، مشيرا إلى أنها من العوامل التي تؤدي إلى السمنة وأمراض القلب على المدى البعيد.

أهمية فيتامين د

وأشار إلى أن فيتامين "د" من العناصر الأساسية لتكوين الخلايا المناعية الحارسة في الجسم، والتي تؤدي دورا رئيسيا في مواجهة الميكروبات والفيروسات.