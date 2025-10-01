لماذا يجب أن تجعل التفاح رفيقك اليومي؟.. فوائد ستفوق توقعاتك

يتميز التفاح بغناه بالألياف القابلة للذوبان التي تخفض مستويات الكوليسترول الضار، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقلل خطر تصلب الشرايين، مما ينعكس إيجابيًا على صحة القلب.



وفقا لما نشره موقع هيلثي، إليك 5 فوائد لجسمك عند تناول التفاح .



تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء

الألياف الطبيعية في قشرة التفاح تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي، وتكافح الإمساك والانتفاخ، ما يجعله علاجًا طبيعيًا لمشكلات الهضم.

دعم التحكم في الوزن

التفاح يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة بفضل أليافه، وبالتالي يساعد في تقليل الشهية ويساهم في الحفاظ على وزن صحي عند تناوله كوجبة خفيفة.

حماية الدماغ وتعزيز الذاكرة

مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين تحمي خلايا الدماغ من التلف، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل الزهايمر.

تعزيز المناعة الطبيعية

احتواء التفاح على فيتامين C يعزز جهاز المناعة، مما يزيد قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

العناية بالفم والأسنان

مضغ التفاح يحفز إفراز اللعاب، ويحد من نمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، محافظًا على صحة الفم بشكل طبيعي.

