3 أطعمة تمنعك من فقدان الوزن- توقف عن تناولها

كشف الدكتور ميردامادي، أخصائي التغذية البريطاني عن بعض الأطعمة الشائعة التي يتناولها كثيرون يوميا تسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، وفقا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الفواكه عالية السكر

بالرغم من فوائد الفواكه العديدة، إلا أن بعضها يحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل البطيخ والموز والعنب.

يؤدي تناول هذه الفواكه إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ما يحفز الجسم على إفراز الأنسولين، الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون.

الخبز

يحتوي الخبز، وخاصة الخبز الأبيض، على كربوهيدرات معالجة ترفع مستوى السكر في الدم، فضلا عن، الجلوتين الذي قد يسبب الالتهابات في الجسم، ما يعزز زيادة الوزن.

الأرز الأبيض

غني بالكربوهيدرات البسيطة التي تتحول بسرعة إلى سكر في الدم، هذا الارتفاع السريع في مستوى السكر يحفز الجسم على تخزين الدهون، لذلك، ينصح بتقليل كمية الأرز المستهلكة أو اختيار أنواع الأرز الكامل.

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