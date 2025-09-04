إزاي تحمي نفسك من الطاقة السلبية والحسد؟ خبيرة طاقة تجيب

كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت خبيرة علم الطاقة “إيمان خير” أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من أبرز الأسباب وراء انتشار الطاقات السلبية ومشاعر الاكتئاب. فالانخراط اليومي في متابعة القصص والمشكلات التي يشاركها الآخرون يجعل الأفراد يمتصون هذه الطاقات دون إدراك، ما يؤثر على توازنهم النفسي والطاقي بشكل مباشر.

خلال استضافتها في برنامج “قعدة ستات” مع الإعلامية مروة صبري على قناة “هي”، شددت على ضرورة الحد من نشر التفاصيل الشخصية على منصات التواصل، لأنها تجذب الطاقة السلبية والحسد.

الحسد والعين.. طاقات مكثفة

أكدت الخبيرة أن الحسد والعين ليسا مجرد مفاهيم شعبية، بل هما طاقات مركزة تؤثر بقوة على الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من ضعف طاقي. لذا، تنصح بعدم تعريض الحياة الخاصة للعلن بنشر الصور والمعلومات الشخصية باستمرار، لأن ذلك يجعل الشخص عرضة لاختراق طاقي غير مرئي.

طرق فعّالة لحماية الأشخاص أصحاب “النجم الخفيف”

أشارت خبيرة الطاقة إلى أن هناك فئة من الأشخاص تُعرف بـ”أصحاب النجم الخفيف”، وهم أكثر عرضة للتأثر بالطاقة السلبية والعين بسهولة.

ولحمايتهم وتعزيز طاقتهم، ذكرت مجموعة من الطرق البسيطة والفعالة التي تساعدهم على الحفاظ على توازنهم الطاقي وتقوية هالتهم الطاقية:

• ماء الورد

من الوسائل الفعّالة للتخلص من العين والحسد. نصحت باستخدام بخاخ يحتوي على ماء ورد، ورشه على الجسم سبع مرات بعكس اتجاه عقارب الساعة قبل مغادرة المنزل. هذه الطريقة تساعد في تنظيف الهالة الطاقية وتشكيل حماية ضد الطاقات السلبية والعين والحسد.

• التمر لتقوية الطاقة الداخلية

تناول عدد فردي من التمر، مثل ثلاث، خمس، أو سبع تمرات، يُعد وسيلة فعّالة لتقوية طاقتك الشخصية من الداخل.

• استخدام الشبة

يمكن وضع قطعة صغيرة من الشبة تحت الملابس طوال فترة التواجد خارج المنزل؛ فهي تعمل كمغناطيس يمتص الطاقة السلبية. لكن من الضروري إزالتها والتخلص منها قبل العودة إلى المنزل، حتى لا تنتقل تلك الطاقات السلبية إلى محيطك الشخصي.

