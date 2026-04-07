أطلت المطربة يارا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الأسود الطويل ذو قصة "الكب" والتطريزات؟

ظهرت يارا بفستان طويل منفوش باللون الأسود بقصة "الكب"، يتميز بأنه مزينا بتطريزات بالكامل بنفس اللون.

ما دور أحمر الشفاه النيود في إبراز ملامحها؟

اعتمدت يارا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

لماذا اختارت يارا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها؟

اختارت يارا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

لماذا اختارت يارا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها؟

زينت يارا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

هل يناسب الفستان الأسود مختلف المناسبات؟

ارتداء فستان باللون الأسود يوحي بالفخامة والرقي ويساعد على إظهار الجسم بشكل أكثر رشاقة ويخفي العيوب البسيطة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الفستان الأسود مرتديه حضورا مميزا ويعكس الثقة بالنفس، ويصلح للسهرات والمناسبات الرسمية، وفقا لـ "فوج".

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأبيض".. كيف نسقت ميريام فارس أحدث ظهور لها

"أناقة تخطف الأضواء"- هكذا نسقت عائشة بن أحمد إطلالتها

بلوك مميز- هكذا اختارت إلهام وجدي إطلالتها

البرجاندي يليق بها- ميرنا جميل بفستان جريء ومميز



بالأحمر الناري.. كيف نسقت ساندي إطلالتها؟

"لوك جذاب".. مي سليم بإطلالة كاجوال مثالية