إعلان

أناقة اللون الأسود.. يارا تتألق بفستان جذاب

كتب : شيماء مرسي

06:30 م 07/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت المطربة يارا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الأسود الطويل ذو قصة "الكب" والتطريزات؟

ظهرت يارا بفستان طويل منفوش باللون الأسود بقصة "الكب"، يتميز بأنه مزينا بتطريزات بالكامل بنفس اللون.

ما دور أحمر الشفاه النيود في إبراز ملامحها؟

اعتمدت يارا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

لماذا اختارت يارا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها؟

اختارت يارا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

زينت يارا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق وخاتم وأسورة.

هل يناسب الفستان الأسود مختلف المناسبات؟

ارتداء فستان باللون الأسود يوحي بالفخامة والرقي ويساعد على إظهار الجسم بشكل أكثر رشاقة ويخفي العيوب البسيطة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الفستان الأسود مرتديه حضورا مميزا ويعكس الثقة بالنفس، ويصلح للسهرات والمناسبات الرسمية، وفقا لـ "فوج".

يارا إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

