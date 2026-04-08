تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها "إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران" وتداعياته على أمن المنطقة.

هدنة إسلام آباد.. فرصة للسلام

شدد أردوغان، خلال الاتصال، على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يُمثّل "خطوة جوهرية وفرصة تاريخية" لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة، مؤكدا دعم بلاده لكافة الجهود التي تفضي إلى إنهاء الصراع الدائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء.

تضامن تركي مع قطر

وفي سياق ذي صلة، جدد الرئيس التركي إدانته الصريحة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة قطر مؤخرا، معربا عن تقدير أنقرة للنهج الحكيم والرصين الذي اتبعته "القيادة القطرية" في التعامل مع هذه الاستفزازات والتطورات الخطيرة، بما حافظ على ضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة لمزيد من التصعيد.

قطر.. دعم دائم للاستقرار

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره للرئيس التركي أردوغان على مواقفه ومشاعره الصادقة، مؤكدا أن الدوحة ثابتة على موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد، والعمل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويعكس هذا الاتصال عمق "التنسيق الاستراتيجي" بين الدوحة وأنقرة في إدارة الملفات الشائكة، حيث يسعى الطرفان لتوحيد الرؤى والمواقف قبل انطلاق محادثات إسلام آباد، لضمان تحويل الهدنة المؤقتة إلى إطار عملي يحفظ أمن الخليج ويضع حدا للتجاوزات الإقليمية التي هددت استقرار المنطقة في الآونة الأخيرة.