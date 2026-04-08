خيول تتراقص وعصي تتلاقى.. سوهاج تحتفل بمولد بنى حميل - فيديو وصور

كتب : عمار عبدالواحد

09:08 م 08/04/2026
    نواب وشخصيات عامة في ضيافة دوار آل عبدالكريم ببني حميل
    كبار وصغار يمارسون التحطيب في بني حميل
    مشاركة واسعة من الخيالة
    كله منتظر دوره في التحطيب
    عمد ومشايخ البلاد في ضيافة دواوير عائلات بني حميل
    صوت العصي يغطي على أصوات الجمهور
    حضور جماهيري كبير لمشاهدة المرماح
    دوار آل عبدالكريم يستقبل ضيوف القرية
    جمهور مرماح الخيول
    جاهزية دواوير عائلات بني حميل لاستقبال ضيوف القرية
    حلقات التحطيب في كل مكان
    انطلاق مرماح الخيول بمولد بني حميل
    الدواوير ممتلئة بالضيوف
    الدواوير كاملة العدد في ليلة مولد بني حميل
    الخيالة قبل انطلاق المرماح
    الجميع يمارس التحطيب
    التفاف الجميع حول حلقات التحطيب
    الآلاف من المواطنين تشاهد المرماح
    اشتداد المنافسة بين الخيالة في المرماح
    إقبال جماهيري على مرماح الخيول
    أحد الخيول خلال المرماح
    التحطيب بين شباب قرية بني حميل
    أطفال يمارسون التحطيب 1

في مشهد ينبض بالحياة والتراث تحولت قرية بني حميل بمركز البلينا في محافظة سوهاج إلى ساحة مفتوحة للاحتفال، حيث تمايلت الخيول على أنغام الحماسة، واشتعلت المنافسة بين الفرسان في عروض "المرماح" التي خطفت أنظار الآلاف خلال الليلة الختامية للمولد.

أجواء صباحية مبهجة وأسواق شعبية

فمنذ الساعات الأولى للصباح، بدأت ملامح البهجة ترتسم في شوارع القرية، مراجيح الأطفال تدور، وأصوات الضحكات تعلو، فيما افترش الباعة الجائلين الطرقات ببضائعهم من الحلوى والالعاب والتسالي، في لوحة شعبية تعكس روح الموالد المصرية.

انطلاق مرماح الخيول مع دقات العصر

ومع اقتراب موعد آذان العصر، بدأ الإيقاع يتسارع، استعدادًا لانطلاق الحدث الأبرز وهو مرماح الخيول، حيث امتطى عشرات الخيالة جيادهم، مقدمين استعراضات مبهرة تجمع بين المهارة والقوة، وسط تصفيق حار من الحضور الذين التفوا حول ساحة العرض في مشهد رسم لوحة فنية جميلة.

التحطيب.. فن القوة والشهامة

ولم تقتصر أجواء الاحتفال على المرماح فقط، بل امتدت لتشمل حلقات التحطيب التي انتشرت في أرجاء القرية، حيث تبادل الشباب والشيوخ والأطفال حركات العصا بإيقاع متناغم، في واحد من أبرز الفنون الشعبية التي تعبر عن القوة وارتباط المواطنين في صعيد مصر بتلك اللعبة.

كرم صعيدي واستقبال الضيوف

وفي لفتة تعكس أصالة العادات، فتح أهالي بني حميل أبواب منازلهم ودواويرهم لاستقبال الضيوف القادمين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث توافد الآلاف للمشاركة في هذه الليلة المميزة والاستمتاع بأجوائها المبهجة.

ختام روحاني بالذكر والإنشاد

ومع حلول المساء، تتغير نغمة الاحتفال لتأخذ طابعًا روحانيًا، حيث تختتم الفعاليات بحلقات الذكر والإنشاد الديني، في أجواء تسودها السكينة وتعلو فيها أصوات المدائح، لتجمع الليلة بين الفرح الشعبي والأجواء الروحانية.


مرماح الخيول مولد بني حميل سوهاج البلينا التحطيب الفروسية الصعيد احتفالات شعبية

