جاذبية اللون الأسود.. إلهام شاهين بلوك ساحر

كتب : شيماء مرسي

01:35 م 07/04/2026

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تصميم الجمبسوت الذي اختارته إلهام شاهين؟

ارتدت إلهام جمبسوت باللون الأسود بحزام مصنوع من الحرير عند منطقة الخصر ونسقت أسفله توب من الدانتيل باللون البيج.

كيف كان مكياجها الذي أكمل إطلالتها؟

اعتمدت إلهام مكياجا ترابيا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود وآي شادو باللون البني.

كيف أكملت إلهام إطلالتها الجذابة؟

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البيج وحذاء بنفس اللون.

ما الإكسسوارات التي نسقتها مع الإطلالة؟

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وكوليه.

كيف اختارت تسريحة الشعر لتناسب الإطلالة؟

واختارت إلهام أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

لماذا يعتبر الجمبسوت الأسود خيارا كلاسيكيا دائما؟

اللون الأسود يضفي لمسة من الرقي والفخامة، ويظل مناسبا مهما تغيرت صيحات الموضة، ويمكن تنسيقه مع أي إكسسوارات أو أحذية بألوان مختلفة، مما يجعله عمليا.

بالإضافة إلى ذلك، اللون الأسود يصلح للمناسبات الرسمية والسهرات والخروجات اليومية بأسلوب أنيق، وفقا لـ "فوج".

