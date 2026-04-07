أطلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تصميم الجمبسوت الذي اختارته إلهام شاهين؟

ارتدت إلهام جمبسوت باللون الأسود بحزام مصنوع من الحرير عند منطقة الخصر ونسقت أسفله توب من الدانتيل باللون البيج.

كيف كان مكياجها الذي أكمل إطلالتها؟

اعتمدت إلهام مكياجا ترابيا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود وآي شادو باللون البني.

كيف أكملت إلهام إطلالتها الجذابة؟

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون البيج وحذاء بنفس اللون.

ما الإكسسوارات التي نسقتها مع الإطلالة؟

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وكوليه.

كيف اختارت تسريحة الشعر لتناسب الإطلالة؟

واختارت إلهام أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

لماذا يعتبر الجمبسوت الأسود خيارا كلاسيكيا دائما؟

اللون الأسود يضفي لمسة من الرقي والفخامة، ويظل مناسبا مهما تغيرت صيحات الموضة، ويمكن تنسيقه مع أي إكسسوارات أو أحذية بألوان مختلفة، مما يجعله عمليا.

بالإضافة إلى ذلك، اللون الأسود يصلح للمناسبات الرسمية والسهرات والخروجات اليومية بأسلوب أنيق، وفقا لـ "فوج".

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأبيض".. كيف نسقت ميريام فارس أحدث ظهور لها

"أناقة تخطف الأضواء"- هكذا نسقت عائشة بن أحمد إطلالتها

بلوك مميز- هكذا اختارت إلهام وجدي إطلالتها

البرجاندي يليق بها- ميرنا جميل بفستان جريء ومميز



بالأحمر الناري.. كيف نسقت ساندي إطلالتها؟

"لوك جذاب".. مي سليم بإطلالة كاجوال مثالية