خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بلوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل تنسيق مي عمر للجاكيت الفرو الأسود مع الجينز؟

أطلت مي بجاكيت طويل باللون الأسود مصنوع من الفرو ونسقت معه توب بنفس اللون وبنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح.

ما ملامح المكياج الناعم الذي اعتمدته مي عمر؟

اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم.

كيف أكملت القبعة والنظارة الشمسية إطلالة مي عمر؟

نسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأسود ونظارة شمسية بنفس اللون.

لماذا يعتبر اللون الأسود رمزا للأناقة والفخامة في الأزياء؟

وفقا لـ "فوج"، يمنح اللون الأسود مظهرا أنيقا وراقيا، كما إنه رمز للفخامة والبساطة، ويساعد أيضا على يساعد على إبراز القوام بشكل متناسق ويعطي إيحاء بالنحافة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب لكافة المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.

