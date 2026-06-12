مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

كوريا الجنوبية

2 1
05:00

التشيك

كأس العالم

كندا

- -
22:00

البوسنة والهرسك

جميع المباريات

إعلان

مصري في الملاعب الفرنسية.. علاء السعيد يقود كليرمونت سان جاك لوصافة الدوري

كتب : هند عواد

05:02 م 12/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المصري علاء السعيد (2)
  • عرض 3 صورة
    المصري علاء السعيد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى المصري علاء السعيد، المدير الفني لفريقي تحت 18 عامًا بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، في المركز الثاني بالدوري.

مصري يقود ناشئين كليرمونت سان جاك الفرنسي

وبقيادة علاء السعيد، حقق فريق تحت 18 عاما بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، 19 فوزا و3 تعادلات خلال الموسم المنقضي، ولم يسخر سوى 4 مباريات فقط.

وسجل فريق تحت 18 عاما بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، 55 هدفا تحت فيادة علاء السعيد، بينما استقبل 24 هدفا.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله على نهاية الموسم بهذا الشكل، حاليا عقدي انتهى مع الفريق الفرنسي ويتحدثون معي على لتولي تدريب الفريق الأكبر".

واختتم: "وأكثر من فريق في الدوري الفرنسي تواصل معي، ومسؤول في الاتحاد المصري تواصل معي لمنتخب الناشئين، وحتى الآن لم أحسم مستقبلي".

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مراسل أرجنتيني يترك البث المباشر لالتقاط سيلفي مع شاكيرا

موعد مباراة كندا والبوسنة والهرسك والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علاء السعيد الدوري الفرنسي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تامر حسني يعلق على مشاركته باحتفالية كأس العالم 2026 بالعاصمة الجديدة
موسيقى

تامر حسني يعلق على مشاركته باحتفالية كأس العالم 2026 بالعاصمة الجديدة
ترامب يتهم إيران بـ"سوء النية" ويُشعل التوتر بـ"تصريحات نارية"
شئون عربية و دولية

ترامب يتهم إيران بـ"سوء النية" ويُشعل التوتر بـ"تصريحات نارية"
الفضة أم الذهب.. أيهما أفضل للاستثمار؟ رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

الفضة أم الذهب.. أيهما أفضل للاستثمار؟ رئيس الشعبة يوضح
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2026
مدارس

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2026
صبا مبارك تتحدث لـ مصراوي عن صعوبة شخصيتها في مسلسل ورد على فل وياسمين
زووم

صبا مبارك تتحدث لـ مصراوي عن صعوبة شخصيتها في مسلسل ورد على فل وياسمين

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان