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أنهى المصري علاء السعيد، المدير الفني لفريقي تحت 18 عامًا بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، في المركز الثاني بالدوري.

مصري يقود ناشئين كليرمونت سان جاك الفرنسي

وبقيادة علاء السعيد، حقق فريق تحت 18 عاما بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، 19 فوزا و3 تعادلات خلال الموسم المنقضي، ولم يسخر سوى 4 مباريات فقط.

وسجل فريق تحت 18 عاما بنادي كليرمونت سان جاك الفرنسي، 55 هدفا تحت فيادة علاء السعيد، بينما استقبل 24 هدفا.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمدلله على نهاية الموسم بهذا الشكل، حاليا عقدي انتهى مع الفريق الفرنسي ويتحدثون معي على لتولي تدريب الفريق الأكبر".

واختتم: "وأكثر من فريق في الدوري الفرنسي تواصل معي، ومسؤول في الاتحاد المصري تواصل معي لمنتخب الناشئين، وحتى الآن لم أحسم مستقبلي".

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