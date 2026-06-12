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ترامب يتهم إيران بـ"سوء النية" ويُشعل التوتر بـ"تصريحات نارية"

كتب : مصطفى الشاعر

04:59 م 12/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بـ"سوء النية" في التعامل مع الملفات التفاوضية، مُطلقا تصريحات نارية زادت من حدة التوتر بين الجانبين، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران.

اتهامات إيرانية ورفض للاتفاق المعلن

شنّ ترامب، هجوما حادا على ما وصفه بالشروط التي يتم تسريبها من جانب إيران إلى وسائل الإعلام، مؤكدا أنها لا تعكس أي اتفاقات مكتوبة أو تفاهمات قائمة بين الطرفين.

قال ترامب، في تصريحات نُشرت عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، إن ما يتم تداوله من تصريحات إيرانية حول التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة، واصفا تلك التصريحات بأنها "ضعيفة ومثيرة للشفقة"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران تتعامل بطريقة "تفتقر إلى حسن النية في المفاوضات"، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن ذلك يُعقّد فرص التوصل إلى أي تفاهم مستقبلي بين الجانبين.

اتهام بهجوم بحري في مضيق هرمز

كما أشار ترامب، إلى حادثة تتعلق بهجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفنا هندية كانت تغادر مضيق هرمز، وفق قوله، معتبرا أن هذا التطور "غير مقبول تماما" ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

دعوة إلى تغيير السلوك

ختم دونالد ترامب، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تقوم إيران بتعديل سلوكها بشكل سريع، في إشارة إلى ما وصفه بـ"ضرورة الالتزام الجدي" في التعامل مع الملفات العالقة بين الجانبين.

تصعيد في لهجة الاتهامات المتبادلة

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار تبادل الاتهامات بشأن شروط الاتفاقات المحتملة، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة لاحتواء الأزمة.

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