

يعد قص الشريط الأحمر من أشهر الطقوس الاحتفالية التي ترافق افتتاح المشاريع والإنجازات الجديدة، إذ يرمز إلى الإعلان الرسمي عن بدء العمل واستقبال الجمهور.



في مختلف أنحاء العالم، يظهر القادة والمسؤولون والمشاهير وهم يعلنون افتتاح هذه المشروعات باستخدام مقص كبير لقص شريط أحمر لافت للنظر.



ورغم انتشار هذا التقليد على نطاق واسع، فإن الكثيرين لا يعرفون أصوله التاريخية أو السبب وراء اختيار اللون الأحمر تحديدا ليكون رمزا لهذه المناسبة، وفقا لموقع "news18".



متى بدأ تقليد قص الشريط الأحمر؟



يرجع المؤرخون أصول هذه الممارسة إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث بدأت تستخدم كوسيلة رمزية للاحتفال بافتتاح المشروعات والمنشآت الجديدة.



واكتسب هذا التقليد شهرة في الولايات المتحدة حوالي عام ١٨٩٨ خلال افتتاح خط سكة حديد في لويزيانا.



وفي بعض التقاليد البحرية، كانت الأشرطة تستخدم أحيانا خلال مراسم إطلاق السفن الجديدة، وغالبا ما كانت تصاحبها طقوس كسر زجاجة رمزية.



كما أن هذه العادة ترتبط بتقاليد الزفاف الأوروبية، حيث كان قص الشريط عند مدخل المنزل الجديد يرمز إلى تجاوز العقبات وبدء فصل جديد في الحياة.



بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدلائل إلى أن الاحتفالات الرومانية القديمة كانت تتضمن طقوسا رمزية باستخدام الحبال أو الأشرطة خلال تدشين المباني الكبرى.



من طقس رمزي إلى تقليد عالمي



مع مرور الوقت، اكتسب هذا التقليد شعبية واسعة في الولايات المتحدة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع التوسع الكبير في إنشاء الطرق السريعة والجسور والأنفاق ومشروعات البنية التحتية، ليصبح قص الشريط الأحمر رمزا رسميا لتدشين المشروعات وافتتاحها أمام الجمهور.



في العديد من المجتمعات، يرتبط اللون الأحمر بالرخاء والحظ السعيد والاحتفال والطاقة والنجاح، وتعتبر دول مثل الهند والصين والعديد من الدول الآسيوية الأخرى اللون الأحمر لونا مباركا، مما يجعله خيارا طبيعيا للاحتفالات التي تحيي البدايات الجديدة.



يعد اللون الأحمر لونا لافتا للنظر، ويضفي بريقه إحساسا بالأهمية والاحتفال، مما يجعل مراسم الافتتاح مميزة سواء على أرض الواقع أو في الصور.



كما أن اللون الأحمر يرمز إلى المشاعر السلبية، لذا، يمكن اعتبار قص الشريط الأحمر رمزا لإزالة العوائق وفتح الطريق نحو التقدم أو مرحلة جديدة من التطور.

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