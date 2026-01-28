خطفت الأنظار بالأسود.. معلومات عن إطلالة يسرا في أحدث ظهور

تألقت مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت برافينار فستان طويلا باللون الأبيض بقصة ضيقة من الأعلى، وبتصميم منسدل وواسع من الأسفل.

اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون "الأوف وايت".

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة من حلق، وخاتم.

تشتهر مرشحة تايلاند لملكة جمال الكون بإطلالاتها الأنيقة والجريئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة اللافتة، فضلا عن الإطلالات الكاجوال.

