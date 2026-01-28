إعلان

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة أنيقة

كتب : أسماء مرسي

02:45 م 28/01/2026
    مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة أنيقة
    ارتدت برافينار فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة ضيقة من الأعلى
    اعتمدت مرشحة ملكة جمال تايلاند مكياجا ناعما

تألقت مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت برافينار فستان طويلا باللون الأبيض بقصة ضيقة من الأعلى، وبتصميم منسدل وواسع من الأسفل.

اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون "الأوف وايت".

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة من حلق، وخاتم.

تشتهر مرشحة تايلاند لملكة جمال الكون بإطلالاتها الأنيقة والجريئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة اللافتة، فضلا عن الإطلالات الكاجوال.

مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 برافينار سينج إطلالة برافينار سينج

