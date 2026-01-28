المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

كتب-عبدالله محمود:

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن أيام النظام الإيراني باتت معدودة، مؤكدًا أن هناك مرحلة فاصلة تقترب قد تُنهي الوضع القائم داخل إيران.

وأكد المستشار الألماني، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الساحة الإيرانية تشهد تطورات متسارعة بسبب الضغوط الدولية المتزايدة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يراقب ما يجري عن كثب.

وفي سياق منفصل، أكد موقع ميزان الإلكتروني التابع لهيئة القضاء الإيرانية، إن السلطات الإيرانية أعدمت مجددا جاسوسا يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأوضح الموقع الإيرانية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تأكيد المحكمة العليا للحكم.

ووفقا للسلطات القضائية، فإن الموساد قام بتجنيد المتهم عبر شبكة الانترنت، وقد قام بجمع معلومات بشأن إيران، ويتردد أنه نقل صورا ومقاطع فيديو.