إعلان

"جنايات الإرهاب" تقضي بالمؤبد والمشدد على متهمي خلية تهريب العملة

كتب : صابر المحلاوي

06:34 م 28/01/2026

"جنايات الإرهاب" تقضي بالمؤبد والمشدد على متهمي خل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة".

وذكر أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون من الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عبر توليهم مواقع قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية الساعية إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.

وأضاف أمر الإحالة أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث جمع المتهم الأول مبالغ من النقد الأجنبي ووفّرها، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وقاموا بإمداد عناصر الجماعة بها، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

كما وُجه للمتهم الرابع، بصفته كبير مضيفي طيران، تهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالمخالفة لأحكام القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم خلية تهريب العملة جريمة تمويل الإرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
شئون عربية و دولية

رغم إعلان ويتكوف.. مسؤولون أمريكيون: لا نجري أي محادثات مع إيران حاليًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
اقتصاد

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رياضة عربية وعالمية

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون