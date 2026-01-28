"جنايات الإرهاب" تقضي بالمؤبد والمشدد على متهمي خلية تهريب العملة

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة".

وذكر أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون من الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عبر توليهم مواقع قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية الساعية إلى تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.

وأضاف أمر الإحالة أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، حيث جمع المتهم الأول مبالغ من النقد الأجنبي ووفّرها، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وقاموا بإمداد عناصر الجماعة بها، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

كما وُجه للمتهم الرابع، بصفته كبير مضيفي طيران، تهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، وتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالمخالفة لأحكام القانون.