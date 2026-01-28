إعلان

روسيا: السجن 7 أعوام لصبي بتهمة التخطيط لشن هجوم مرتبط بأوكرانيا

كتب : مصراوي

06:33 م 28/01/2026

جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية

موسكو - (د ب أ)

قال جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية، الأربعاء، إن محكمة روسية أصدرت حكما بالسجن سبعة أعوام بحق صبي متهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن المتهم، المولود في عام 2011، نسب إليه التخطيط لشن هجوم حرق عمد على مبنى إداري تابع لوزارة الدفاع الروسية.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن الهدف المقصود كان مكتب تجنيد عسكري محلي.

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي أن المراهق أجرى اتصالات مع "منظمة إرهابية أوكرانية" محظورة في روسيا عبر برقية وقام بتنفيذ تعليماتها.

ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات من مصدر مستقل، ولم يدخل الحكم بعد حيز التنفيذ القانوني.

