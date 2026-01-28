وصفته بـ "حتة قماش".. تعرف على رحلة أمل حجازي مع الحجاب

دخلت المطربة اللبنانية أمل حجازي، تريند موقع البحث جوجل، بسبب تصريحاتها المثيرة عن تجربتها مع الحجاب.

وتحدثت أمل حجازي خلال ظهورها مع الإعلامي اللبناني نيشان، عن خلع الحجاب، وقالت: "خلعت حتة قماش ما تعنيلي، يمكن غير ناس تعنيلهم كتير، لكن بالنسبة لي ما غيرتلي شي بعلاقتي وإيماني بالله".

وأثارت المطربة اللبنانية، الجدل على مدار سنوات، بسبب تباين تصريحاتها، خلال فترة ارتداء الحجاب، وبعد خلعه، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

لا لخلع الحجاب

قامت المطربة اللبنانية أمل حجازي، في عام 2019، عقب ارتدائها الحجاب، بتبني حملة تحت عنوان "لا لخلع الحجاب"، وطرحت أغنية "حجابك تاج" عبر صفحاتها بمواقع التواصل وموقع يوتيوب.

وكتبت عبر صفحاتها في مواقع التواصل: "أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا، ما رأيكم ؟!، بمناسبة اليوم العالمي للحجاب أهديكم أغنيتي (حجابك تاج) وأتمنى أن تؤثر إيجاباً على كل محجبة وغير محجبة وعلى كل من هي مترددة في حجابها".

الحجاب واجب أم لا؟

وأطلقت أمل استفتاء حول ما إذا كان الحجاب واجبا في القرآن أم لا، عبر حسابها على "إنستجرام"، ودعت المتابعين للتصويت بنعم أم لا.

وأثارت الأغنية الجدل، بين معارض ومؤيد، حيث بارك معظم المتابعين لها بالأغنية الجديدة ودعوا لها بالثبات، بينما انتقدها آخرون، مما جعلها تردّ على بعض التعليقات، حيث قالت: "الحجاب مكمل للدين وليس الدين كله معاملة الناس والأخلاق والدقة والزكاة والخشوع لله أولا وأخيراً".

كما كتبت أمل حجازي في تعليق آخر أنها لا تجبر أحدا على ارتداء الحجاب، بل أن الله يهدي من يشاء.

"طلع البدر علينا"

وخلال فترة ارتداء الحجاب، اتجهت أمل حجازي لأداء الأناشيد الدينية كان أولها أنشودة "يوم مولدك محمد" كتب كلماتها مصطفى حسن، ولحنها مصطفى شكري، وهي من توزيع حسام الصعيبي، وأضافت أمل حجازي لها أنشودة "طلع البدر علينا" في نهاية الجزء الثاني من الأنشودة.

لم أخلع أخلاقي

أعلنت أمل حجازي، في مارس 2024، في مقطع فيديو نشر عبر صفحاتها، عن خلعها الحجاب، بعد 5 سنوات من ارتدائه.

وردت أمل حجازي على الهجوم الذي تعرضت له بعد خلعها الحجاب، وعبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، كتبت: "إلى كل من يهمه الأمر أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمد لله.. ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منّا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر.. مع حبي واحترامي اقتضى التوضيح".

تصريحات أمل حجازي

أمل تغني حجابك تاج