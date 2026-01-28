إعلان

بقصة "حورية البحر".. هدى الإتربي بفستان جريء ولامع

كتب : أسماء مرسي

02:55 م 28/01/2026
    هدى الإتربي بفستان جريء ولامع
    هدى الإتربي بفستان بقصة حورية البحر
    هدى الإتربي بمكياج نيود

ظهرت الفنانة هدى الإتربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هدى فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، جاء بقصة الكب، وبتصميم حورية البحر، ما ساعدها على إبزاز قوامها بشكل جذاب.

ونسقت مع الفستان "شال" بصيحة الفرو باللون البيج، ما أضفي على اللوك لمسة من التألق والجاذبية.

اعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل جذاب، ما أبرز ملامح وجهها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "hashnode"، ارتداء فستان باللون الذهبي يضفي لمسة فخامة وأناقة على الإطلالة، ويجعل من ترتديه محط الأنظار في أي مناسبة، كما يبرز جمال البشرة بطريقة مميزة.

