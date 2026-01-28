تأجيل محاكمة 59 متهمًا بنشر أخبار كاذبة إلى 15 أبريل

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 59 متهمًا في القضية رقم 13673 لسنة 2024، والمتهمين بنشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 15 أبريل المقبل، لسماع الشهود.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 1992 وحتى 14 يناير 2023، انضموا إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والثاني عشر ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، كما وُجهت لعدد من المتهمين تهم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، من خلال نشر منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التجمهر، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.