اختيارات صادمة على السجادة الحمراء.. أسوأ إطلالات حفل جوائز جرامي 2025

بالرغم من أن السجادة الحمراء لحفل جوائز جرامي دائما تخطف الأنظار بإطلالات لافتة وجذابة، فإن الدورة السابقة لعام 2025 شهدت بعض الاختيارات غير الموفقة التي أثارت الجدل. وفي هذا السياق، نرصد لكم أسوأ إطلالات حفل جوائز جرامي لعام 2025، وفق ما كشفت مجلة "فوج".

بيلي إيليش أطلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش ببدلة مكونة من بليزر وبنطلون ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض وقبعة ونظارة شمسية باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما. تشابل روان ظهرت المغنية الأمريكية تشابل روان بفستان طويل منفوش متعدد الألوان مزيج من اللون البيبي بلو والأصفر والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

جرايسي أبرامز ارتدت المغنية الأمريكية جرايسي أبرامز بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا. سينثيا إريفو ظهرت الممثلة والمغنية البريطانية سينثيا إريفو بفستان طويل باللون الأزرق ونسقت أسفله توب باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

أليشيا كيز ارتدت المطربة الأمريكية أليشيا كيز فستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى. دويتشي ظهرت مغنية الراب الأمريكية دويتشي بفستان طويل باللون الرصاصي بصيحة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها قميص باللون الأبيض.