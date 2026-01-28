إعلان

أبرزهن كيم كارداشيان وأنجلينا جولي.. 7 نجمات تعرضن للخيانة (صور)

كتب : سهيلة أسامة

05:50 م 28/01/2026
تعرضت عدد من نجمات الفن في مصر والعالم لأزمات عاطفية، كان أبرزها تعرضهن للخيانة، سواء من أزواجهن أو أصدقائهن.

دينا الشربيني
تعرضت الفنانة دينا الشربيني للخيانة من صديقها، وهو ما تسبب في انتهاء علاقتهما.

كيم كارداشيان
كشفت كيم كارداشيان عن تعرضها للخيانة من زوجها السابق كانيه ويست، الأمر الذي كان سببًا في انفصالهما.

جيجي حديد
تعرضت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد للخيانة من حبيبها السابق زين مالك، قبل انفصالهما.

أنجلينا جولي
تعرضت النجمة العالمية أنجلينا جولي للخيانة عدة مرات من زوجها السابق براد بيت، وانتهى زواجهما بالطلاق عام 2019.

نيللي كريم
لجأت الفنانة نيللي كريم إلى الطلاق بعد تعرضها للخيانة من زوجها السابق.

هالي بيري
مرت النجمة العالمية هالي بيري بتجارب عاطفية صعبة، أبرزها تعرضها للخيانة من زوجها السابق إريك بينيت، وانتهت بانفصالهما عام 2005.

إلهام شاهين
تعرضت الفنانة إلهام شاهين لخيانة عاطفية في بداية حياتها الفنية، وانتهت بالطلاق.

كيم كارداشيان نجمات تعرضن للخيانة نيللي كريم دينا الشربيني

