"تايور وردي ساحر".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

04:25 م 28/01/2026
أطلت الفنانة هيفاء وهبي، بلوك مميز وساحر، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هيفاء "تايور" باللون الوردي، جاء مزينا بتطريزات على شكل ورود حمراء أضفت لمسة أنثوية لافتة، مع فتحة ساق جريئة من الخلف وتصميم منسدل أبرز أناقتها.

وأكملت إطلالتها بتنسيق قبعة رأس باللون نفسه، مع قفازات جلدية باللون البرجندي، ما منح اللوك طابعا راقيا ومميزا.

اعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود، ونظارة شمسية باللون الأسود.

وفقًا لموقع "maymer"، يمنح ارتداء فستان باللون الوردي الإطلالة لمسة أنثوية ناعمة، كما يعد من الألوان سهلة التنسيق، إذ يناسب مختلف درجات البشرة، ويضفي شعورا بالهدوء والأناقة.

هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي إطلالات النجمات

