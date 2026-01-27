إعلان

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

03:10 م 27/01/2026
    الفنانة هيفاء وهبي (1)
    الفنانة هيفاء وهبي (2)
    الفنانة هيفاء وهبي (6)
    الفنانة هيفاء وهبي (7)
    الفنانة هيفاء وهبي (5)
    الفنانة هيفاء وهبي (8)
    الفنانة هيفاء وهبي (3)

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت هيفاء فستان طويل مصنوع من المخمل باللون الأسود ومزينا بتطريزات باللون الذهبي من الأسفل.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأسود يناسب جميع ألوان البشرة ويبرز الملامح بشكل جذاب، كما إنه سهل التنسيق مع مختلف الإكسسوارات والأحذية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر البني.

واختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت هيفاء مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود.

الفنانة هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي هيفاء وهبي على إنستجرام هيفاء وهبي بأطلالة جريئة

