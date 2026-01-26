إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

كتب : شيماء مرسي

04:10 م 26/01/2026
خطفت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025 الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت أوبال فستان طويل باللون الأحمر الناري، تميز بقصة محددة عند منطقة الخصر أبرزت قوامها.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى كوليه.

تعتاد ملكة جمال العالم على لفت أنظار متابعيها بإطلالات أنيقة وساحرة، وتتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة.

