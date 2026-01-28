إعلان

جمعت بين الجرأة والأناقة.. مهيرة عبد العزيز بإطلالة مُلفتة

كتب : أسماء مرسي

02:25 م 28/01/2026
تألقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مهيرة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بصيحة الظهر المكشوف، ما أضفى لمسة من الجرأة والأناقة على اللوك.

تميز الفستان بقصة ضيقة على الجسم من الأعلى أبرزت جمال قوامها، وتصميم انسيابي من الأسفل.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "جورج حقيبة".

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري من تنفيذ خبير التجميل اللبناني "شاربل حاصباني".

واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية المرفوعة لأعلى بواسطة صالون "dilove" للتجميل.

ونسقت مع اللوك كلاتش باللون الأصفر.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

مهيرة عبد العزيز إطلالة مهيرة عبد العزيز إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



