إعلان

خطفت الأنظار بالأسود.. معلومات عن إطلالة يسرا في أحدث ظهور

كتب : أسماء مرسي

02:35 م 28/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأسود
  • عرض 3 صورة
    يسرا بمكياج قوي وفستان أسود أنيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بقفازات يد طويلة من خامة الجلد بنفس اللون.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية ألبيرتا فيريتي، والإطلالة من تنسيق الاستايبست مايسة عزب.

ونسقت مع الفستان "شال" بصيحة الفرو باللون البني، ما أضفي على اللوك لمسة من التألق والجاذبية.

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري من تنفيذ خبير التجميل "ميشيل كواركيس".

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي بواسطة المصفف رافيلو توما.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء

يسرا إطلالة يسرا إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
أخبار المحافظات

حقيقة تأييد الإعدام.. مفاجآت جديدة في قضية "ملك الذهب" بأسوان
"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
أخبار المحافظات

"سيد" فقد صوته تحت تعذيب مرات الأب.. كيف أنقذت شهامة الجيران يتيم الفيوم؟
لا تتأخر وقت الشدة.. 4 أبراج تعرف بالجدعنة والشهامة
علاقات

لا تتأخر وقت الشدة.. 4 أبراج تعرف بالجدعنة والشهامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون