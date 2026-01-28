خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأسود، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بقفازات يد طويلة من خامة الجلد بنفس اللون.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية ألبيرتا فيريتي، والإطلالة من تنسيق الاستايبست مايسة عزب.

ونسقت مع الفستان "شال" بصيحة الفرو باللون البني، ما أضفي على اللوك لمسة من التألق والجاذبية.

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري من تنفيذ خبير التجميل "ميشيل كواركيس".

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي بواسطة المصفف رافيلو توما.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

اقرأ أيضا:

لماذا تعتمد ياسمين عبد العزيز اللون الأحمر على بوسترات رمضان؟- مصممة أزياء توضح

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها



"قميص وجيب قصير".. نورهان منصور بلوك جريء



