وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. موعد ومكان الجنازة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:58 م 26/02/2026
    الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق (3)
    الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق (4)
    الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق (5)
    الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق (6)
    الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق (7)
    الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق (2)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس الدكتور عصام أحمد سالم، محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، عن عمر يناهز 88 عامًا.

مكان وموعد الجنازة

وتشييع جنازة الدكتور عصام سالم عقب صلاة عصر اليوم من مقر كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، فيما أشارت أسرته إلى أنه من المقرر تحديد موعد العزاء في وقت لاحق.

محافظ الإسكندرية الأسبق

حصل عصام سالم على الدكتوراه من جامعة مانشستر الإنجليزية، وعمل أستاذًا بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ثم عميدًا للكلية من عام 1990 إلى عام 1992.

تولي رئاسة جامعة الإسكندرية في الفترة من عام 1992 حتى عام 1999، وعينه الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، محافظًا للإسكندرية، في الفترة من أبريل 2011 وحتى أغسطس 2011.

وزير التعليم العالي ينعيه

ونعي الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

قيادي أكاديمي

ووصف وزارة التعليم العالي في نعيها الدكتور عصام سالم بأنه يُعد أحد القيادات الأكاديمية والإدارية البارزة، وتميزت مسيرته بالعطاء الوطني المستمر، حيث تقلد العديد من المناصب الرفيعة التي ساهمت في تعزيز الأداء الأكاديمي والمهني، ودوره في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع.

بيانات نعي

وأصدرت عدة جهات حكومية ونقابية بيانات نعي لمحافظ الإسكندرية الأسبق، من بينها جامعة الإسكندرية وعدد من كلياتها، ونقابة المهندسين، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

