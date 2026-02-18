إعلان

10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

كتب : أسماء مرسي

01:55 م 18/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لوك كاجوال أنيق لبوسي
  • عرض 10 صورة
    تصميم الجامبسوت من توقيع نادين مرعبي
  • عرض 10 صورة
    اعتمدت بوسي مكياج ترابي يبرز العيون
  • عرض 10 صورة
    اختارت يوسي تسريحة شعر انسيابية
  • عرض 10 صورة
    بوسي خطفت الأنظار بالأسود
  • عرض 10 صورة
    بوسي بإطلالة مميزة
  • عرض 10 صورة
    بوسي بلوك ساحر
  • عرض 10 صورة
    بوسي بجامبسوت أسود
  • عرض 10 صورة
    بوسي تتألق بالأسود في أحدث ظهور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة بوسي بلوك كاجوال أنيق، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت مرتدية جامبسوت باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون جينز بنفس اللون، ما أضفى على مظهرها لمسة من الأناقة

الجامبسوت من توقيع مصممة الأزياء البريطانية نادين مرعبي.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل أميرة الملكي.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف هيثم دهب.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود من العلامة التجارية "tomford".

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.

اقرأ أيضا:

مي سليم بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البرجندي؟

ألفت عمر بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

بالأحمر الناري.. بشرى تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كالعروس.. جومانا مراد تخطف الأنظار بلوك جذاب

ملكة جمال العام 2025 بإطلالة رياضية.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

بوسي إطلالة بوسي إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
زووم

370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب
الحزن يخيم على زفتى.. مصرع عروسين داخل شقتهما بقرية "تفهنا العزب" في الغربية
أخبار المحافظات

الحزن يخيم على زفتى.. مصرع عروسين داخل شقتهما بقرية "تفهنا العزب" في الغربية
بدءًا من الليلة.. التليفزيون المصري يطلق مسلسلات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

بدءًا من الليلة.. التليفزيون المصري يطلق مسلسلات رمضان 2026
سائحة مجرية تشهر إسلامها في مسجد ابوالحجاج بالأقصر
أخبار المحافظات

سائحة مجرية تشهر إسلامها في مسجد ابوالحجاج بالأقصر

3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان
سفرة رمضان

3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة