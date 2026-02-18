ظهرت المطربة بوسي بلوك كاجوال أنيق، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت مرتدية جامبسوت باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون جينز بنفس اللون، ما أضفى على مظهرها لمسة من الأناقة

الجامبسوت من توقيع مصممة الأزياء البريطانية نادين مرعبي.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل أميرة الملكي.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف هيثم دهب.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود من العلامة التجارية "tomford".

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة.

