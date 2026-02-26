إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:48 م 26/02/2026

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر الشريف أ.د. أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر، عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه للرئيس على مبادرته الكريمة وحرصه الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر، بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

