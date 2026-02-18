إعلان

الأبيض يليق بها.. كارولين عزمي بلوك جذاب

كتب : أسماء مرسي

01:35 م 18/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي بلوك جذاب
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي تتألق باللون الأبيض
  • عرض 5 صورة
    اختارت كارولين تسريحة الشعر المنسدلة
  • عرض 5 صورة
    اعتمدت كارولين مكياجا يتناسب مع لون بشرتها

أطلت الفنانة كارولين عزمي بلوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت كارولين بدلة باللون الأبيض، تتميز بأنه بقصة واسعة، ما منحها مظهرا مميزا وأنيقا.

البدلة من العلامة التجارية للأزياء "House of Calva"، والإطلالة من تنسيق الاستايلست مايان هشام.

واعتمدت مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل ويفي بواسطة المصفف فادي محسن.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأبيض.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، من توقيع مصممة المجوهرات مريم عاصم.

كارولين عزمي إطلالة كارولين عزمي إطلالات النجمات

