10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

أطلت الفنانة كارولين عزمي بلوك جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت كارولين بدلة باللون الأبيض، تتميز بأنه بقصة واسعة، ما منحها مظهرا مميزا وأنيقا.

البدلة من العلامة التجارية للأزياء "House of Calva"، والإطلالة من تنسيق الاستايلست مايان هشام.

واعتمدت مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل ويفي بواسطة المصفف فادي محسن.

ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأبيض.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، من توقيع مصممة المجوهرات مريم عاصم.

