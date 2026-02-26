الديمقراطيون الأمريكيون يسعون لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران

أعلنت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، عزمها طرح مشروع قرار يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحصول على تفويض مسبق من الكونجرس قبل استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن التحرك البرلماني يقوده مشرعون من الحزبين، يتقدمهم النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي، المعروف بمواقفه المعارضة للتدخلات الخارجية، بالتعاون مع النائب الديمقراطي رو خانا عن كاليفورنيا، في إطار تفعيل قانون صلاحيات الحرب للحد من أي تحرك عسكري محتمل دون موافقة تشريعية.

وفي بيان مشترك، نقله "أكسيوس"، أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وعدد من كبار أعضاء القيادة أن أي عمل عسكري ضد إيران دون الرجوع إلى الكونجرس سيكون غير دستوري.

وشدد البيان على أن خوض حرب اختيارية في الشرق الأوسط دون إدراك كامل لتداعياتها على القوات الأمريكية ومخاطر التصعيد يعد تصرفا متهورا.

وأشار البيان، الذي وقعته شخصيات بارزة في لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والقوات المسلحة، إلى أن النظام الإيراني "وحشي ومزعزع للاستقرار"، لكن ذلك لا يبرر تجاوز السلطة التشريعية في قرار الحرب.