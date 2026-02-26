إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل

كتب : منال المصري

01:07 م 26/02/2026

صندوق النقد الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر صندوق النقد تمديد اتفاقية التمويل الموسع لمصر، التي كانت مدتها 46 شهرًا وتمت الموافقة عليها في 16 ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026.

كان من المقرر الانتهاء من اتفاقية التمويل بين الصندوق ومصر في أكتوبر المقبل قبل قرار المد اليوم.

وبحسب بيان الصندوق اليوم حول اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة في قرض التسهيل الممدد والدفعة الأولى في قرض المرونة والاستدامة سيحقق لمصر استلام 2.3 مليار دولار.

وبذلك، بات بإمكان السلطات سحب نحو ملياري دولار ما يعادل (1465.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فورًا بموجب اتفاقية التمويل الموسع، و273 مليون دولار ما يعادل (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب آلية دعم الإصلاح، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب هاتين الاتفاقيتين إلى نحو 5.207 مليار دولار (3.885.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 190.7% من الحصة المخصصة). وأشار الصندوق إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر مع ترسيخ سياسات الاستقرار.

وقد ساهم الانتعاش الاقتصادي واسع النطاق في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، بينما انخفض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة.

كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة، في حين استمر تحسن ثقة السوق، كما يتضح من الإصدارات الخارجية الناجحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

وقد ساعد تحسن الوضع الخارجي، إلى جانب مرونة سعر الصرف، على زيادة الاحتياطيات الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى حوالي 59.2 مليار دولار في ديسمبر 2025. كما تحسن الأداء المالي، مدعومًا بانخفاض الاستثمار العام وارتفاع الإيرادات الضريبية، على الرغم من أن الميزان الأولي لم يبلغ هدف البرنامج في غياب عائدات التخارج المبرمجة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المراجعتين الخامسة والسادسة صندوق النقد 2.3 مليار دولار لمصر قرض مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة
أخبار المحافظات

مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
"خلص عليها بعد ذهاب والدتها للعمل".. تفاصيل العثور على جثة طفلة بالمنيب
حوادث وقضايا

"خلص عليها بعد ذهاب والدتها للعمل".. تفاصيل العثور على جثة طفلة بالمنيب
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"