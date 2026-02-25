نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورًا من سهرة سحور، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلًا بتصميم كلاسيكي واسع، منسدلا على الكتفين مع حزام ذهبي عريض عند الخصر.

وشاركت بسمة، جمهورها الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "سحور في دبي".

آخر أعمال بسمة بوسيل

وكانت آخر أعمال بسمة بوسيل ألبومها الغنائي الذي حمل عنوان "حلم"، وضم 6 أغنيات.

