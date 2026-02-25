إعلان

بفستان أسود أنيق.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار في سحور بدبي

كتب : سهيلة أسامة

09:56 م 25/02/2026 تعديل في 10:03 م
نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورًا من سهرة سحور، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود طويلًا بتصميم كلاسيكي واسع، منسدلا على الكتفين مع حزام ذهبي عريض عند الخصر.

وشاركت بسمة، جمهورها الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "سحور في دبي".

آخر أعمال بسمة بوسيل

وكانت آخر أعمال بسمة بوسيل ألبومها الغنائي الذي حمل عنوان "حلم"، وضم 6 أغنيات.

بسمة بوسيل إطلالة كلاسيكية سحور بدبي

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
جنات ومحمد رمضان ومصطفى شعبان.. نجوم الفن يشاركون في عزاء شقيق زينة
ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
مودي يؤكد وقوف الهند إلى جانب إسرائيل.. ونتنياهو: أنت أخي
