تألقت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال مرتدية توب باللون الرصاصي مصنوعا من خامة الصوف، ونسقت معه بنطلون باللون البيج بأرجل واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ونسقت مع اللوك حقيبة يد باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من عدة خواتم، وحلق، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

دائما ما تحرص ملكة جمال العالم 2025 على مشاركة أحدث صورها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتلفت الأنظار بإطلالاتها المميزة والأنيقة.

