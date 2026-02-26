كشفت تحريات مباحث البحر الأحمر ملابسات فيديو متداول بحدوث مشاجرة بين شخصين أمام أحد المحال لبيع الخضروات.

تبين بالفحص حدوث مشاجرة بين شخص وعمه يعملان بمهنة بيع الفواكه يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة؛ لخلافات مالية بينهما اعتدى على إثرها بالضرب على بعضهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "بلطة" دون إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.