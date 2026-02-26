إعلان

تفاصيل مشاجرة الـ "بلطة" بين عم وابن شقيقه في الغردقة

كتب : مصراوي

09:49 م 26/02/2026

طرفا المشاجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات مباحث البحر الأحمر ملابسات فيديو متداول بحدوث مشاجرة بين شخصين أمام أحد المحال لبيع الخضروات.

تبين بالفحص حدوث مشاجرة بين شخص وعمه يعملان بمهنة بيع الفواكه يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة؛ لخلافات مالية بينهما اعتدى على إثرها بالضرب على بعضهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "بلطة" دون إصابات.

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة البحر الأحمر خلافات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
أخبار مصر

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"
مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
برواية حفص وابن وردان.. الجامع الأزهر يواصل لياليه العامرة بحضور آلاف المصلين
جنة الصائم

برواية حفص وابن وردان.. الجامع الأزهر يواصل لياليه العامرة بحضور آلاف المصلين
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة