20% زيادة في حصيلة الضرائب على السيارات وقناة السويس في 7 أشهر

20% زيادة في حصيلة الضرائب على السيارات وقناة السو

ارتفعت حصيلة الضريبة من قناة السويس خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 20.5% إلى 62.2 مليار جنيه.

بحسب التقرير المالي لوزارة المالية فإن حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بموازنة مصر قفزت 30.3% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 227.3 مليار جنيه.

فيما ارتفعت حصيلة الضرائب على السيارات بموازنة مصر 20.3% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي إلى 10.9 مليار جنيه.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.