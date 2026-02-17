مي سليم بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون البرجندي؟

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت مي بجمبسوت باللون البرجندي مصنوع من قماش المخمل مزينا بكشكشات عند منطقة الخصر

وفقا لـ "sheike"، يعد اللون البرجندي خيارا مثاليا لمن تبحث عن إطلالة أنيقة وجذابة،بالإضافة إلى ذلك، فهو يسهم في إبراز تفاصيل التصميم بشكل واضح، وأيضا يناسب جميع ألوان البشرة.

واعتمدت مي مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

وتركت مي خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

وزينت مي إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وانسيال.