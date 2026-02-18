10 صور ومعلومات عن إطلالة بوسي في أحدث ظهور

أطلت الفنانة إنجي كيوان بلوك كاجوال جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت إنجي قميصا باللون الأبيض، مزينا بنقوشات باللون الأسود، ما أضفى لمسة عصرية وأنيقة على إطلالتها.

نسقت القميص مع بنطلون جينز باللون الأسود بتصميم واسع عند الأرجل.

أكملت الإطلالة بحزام عند منطقة الخصر، ما ساعد على إبراز قوامها بشكل أنيق ومتناسق.

هذه الإطلالة من توقيع علامة الأزياء "REDNM".

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل محمد فرج.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وأكملت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وأقراط دائرية.

