إعلان

محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بشرم الشيخ -صور

كتب : رضا السيد

09:44 م 26/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    معرض أهلا رمضان
  • عرض 4 صورة
    متابعة أسعار السلع الغذائية
  • عرض 4 صورة
    المحافظ يتابع المعرض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، معرض "أهلاً رمضان'" بمدينة شرم الشيخ، المقام بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بجنوب سيناء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية، والتزام التجار بالأسعار المخفضة.

ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لمعدلات ضخ السلع الأساسية داخل المعرض، لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض على مدار الشهر الكريم، مع الالتزام الكامل بنسب التخفيضات المعلنة والتي تتراوح بين 20 و30%، ووضع الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين.

كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع التموين والجهات المختصة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتوسع في طرح السلع الأكثر إقبالًا، خاصة اللحوم والدواجن والسلع التموينية الأساسية.

وشدد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين داخل المعرض لرصد أي ملاحظات أو شكاوى، والعمل على حلها فورًا، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني يعكس حرص المحافظة على استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق صالح أهالي جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض أهلا رمضان شرم الشيخ السلع الغذائية الرقابة على السلع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
دراما و تليفزيون

مسلسل "علي كلاي" الحلقة 9.. يارا السكري ترفض الزواج من علي كلاي
بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
سفرة رمضان

بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة حمو بيكا في "رامز ليفل الوحش"
اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
أخبار مصر

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة