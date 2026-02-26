تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم، معرض "أهلاً رمضان'" بمدينة شرم الشيخ، المقام بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بجنوب سيناء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية، والتزام التجار بالأسعار المخفضة.

ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لمعدلات ضخ السلع الأساسية داخل المعرض، لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض على مدار الشهر الكريم، مع الالتزام الكامل بنسب التخفيضات المعلنة والتي تتراوح بين 20 و30%، ووضع الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين.

كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع التموين والجهات المختصة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتوسع في طرح السلع الأكثر إقبالًا، خاصة اللحوم والدواجن والسلع التموينية الأساسية.

وشدد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين داخل المعرض لرصد أي ملاحظات أو شكاوى، والعمل على حلها فورًا، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني يعكس حرص المحافظة على استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق صالح أهالي جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.