حكاية أقدم فستان في التاريخ.. صنع بمصر وعمره 5 آلاف سنة

كتبت- أسماء العمدة:

في قصة أقرب إلى الأساطير، أعلن باحثون بجامعة كلية لندن (UCL) أن ما يُعرف بـ"فستان تارخان" هو أقدم فستان في العالم، إذ يعود تاريخه إلى ما بين عامي 3482 و3102 قبل الميلاد، أي ما يزيد على خمسة آلاف عام، وفقًا لموقع Mental Floss.

تعود القصة إلى عام 1913، حين عثر عالم المصريات الشهير فليندرز بتري أثناء حفرياته في مقبرة قديمة بمنطقة "تارخان" جنوبي القاهرة، على مجموعة من الأقمشة الملفوفة والمهملة، من دون أن يدرك أحد قيمتها الحقيقية.

وبعد ترميمها في سبعينيات القرن الماضي، ظهرت قطعة مدهشة من الكتان المنسوج بعناية، عُرفت لاحقًا باسم "فستان تارخان".

وأثبتت اختبارات التأريخ بالكربون المشع التي أجراها فريق من جامعة أكسفورد على ألياف الكتان، أن الفستان نسج قبل نحو خمسة آلاف عام، ليُسجل بذلك كأقدم قطعة ملابس منسوجة معروفة في التاريخ.

الفستان مصنوع من الكتان، بتصميم بسيط لكنه متقن عبارة عن صدْرية مطوية ضيقة، وأكمام قصيرة، وخياطة دقيقة تكشف عن براعة الحرفيين المصريين القدماء.

وتشير الدراسات إلى أن الفستان كان معدا لفتاة أو امرأة نحيفة، مع ظهور علامات على أقمشته تدل على أنه استُخدم بالفعل قبل أن يُدفن مع صاحبته، بحسب مجلة Antiquity.

ويرى علماء الآثار أن بقاء الفستان بحالته الجيدة حتى اليوم يعد معجزة أثرية، إذ إن الأقمشة عادةً ما تتحلل سريعًا بمرور الزمن.

ويكشف "فستان تارخان" عن براعة المصريين القدماء في فنون النسيج، ويعيد رسم ملامح تاريخ الأزياء والموضة منذ عصور ما قبل الدولة المصرية القديمة.

