"لوك أمريكاني".. بسمة بوسيل حديث الجمهور في مهرجان البندقية (صور)

كتب- أحمد الضبع:

خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأنظار بإطلالتها الجريئة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، حيث ظهرت بلوك مختلف أقرب إلى الإستايل الأمريكي الذي اعتادت نجمات هوليوود الظهور به على السجادة الحمراء.

وارتدت "بوسيل" شورت أسود قصير بستايل كلاسيكي، نسقته مع توب ضيق بنفس اللون أبرز رشاقتها، فيما أضافت لمسة عصرية باختيارها بليزر أسود بأزرار ذهبية جاء طويلاً بعض الشيء ليكسر من حدة الشورت ويمنح التناسق بين القطعتين.

واكتملت الإطلالة بارتداء بوت أسود طويل حتى الركبة، منحها مظهرًا أكثر قوة وجرأة، مع حقيبة صغيرة أنيقة حملتها باليد أضافت لمسة فاخرة إلى اللوك.

أما من ناحية الإكسسوارات، فقد اختارت البساطة؛ حيث تركت القطع الكبيرة جانبًا، مكتفية بلمسات رقيقة تناسب الأجواء الليلية، بينما اعتمدت على شعرها القصير المنسدل مع غرة أمامية زادت من حيوية الإطلالة.

الجمهور تفاعل مع صور بسمة بوسيل التي نشرتها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، إذ رأى كثيرون أن إطلالتها مستوحاة من صيحات نجمات هوليوود في أمريكا، ما جعلها حديث رواد المنصات خلال الساعات الماضية.

وعلق حساب باسم تامر محمد على صور بسمة بوسيل، قائلا: "الإطلالة غريبة لكنها جميلة وجديدة، ولايقة عليكي يا بسمة"، فيما كتب آخر: "الإستيل ده بيفكرني بنجمات الزمن الجميل أيام التسعينيات".

