سما كامل تفوز بلقب "هالة قوية" في مسابقة ملكة جمال مصر

أعلنت مسابقة ملكة جمال مصر عن فوز المتسابقة سما كامل بلقب "هالة قوية" ضمن فعاليات المسابقة لهذا العام، في إنجاز يبرز تميزها وجاذبيتها وسط منافسات قوية.

جائزة "نجمة الأمل" للفائزات الثلاث الأوائل

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل الذين حصدوا أعلى نسب تصويت على جائزة "نجمة الأمل"، والتي تمنحهم نقاط تصويت مضاعفة في المرحلة المقبلة من المسابقة، وهي فئة "ملكة جمال اختيار الجمهور"، ما يزيد من فرصهم في تحقيق المزيد من النجاحات.

فرصة التصويت لفئة "ملكة جمال الجمهور"

لا تزال بوابة التصويت لفئة "ملكة جمال الجمهور" متاحة حتى الساعة 6:00 مساء من يوم 6 سبتمبر 2025، ما يتيح للجمهور فرصة دعم مرشحاتهم المفضلات والمساهمة في تحديد الفائزات.

تواصل مسابقة ملكة جمال مصر رحلتها في اكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز الثقة بالنفس، مع التأكيد على أهمية دعم الجمهور الذي يشكل جزءا أساسيا من نجاح المشاركات.

