جورجينا جريئة وهيفاء وهبي ساحرة.. 13 صورة نجمات تألقن بفساتين قصيرة

كتبت- شيماء مرسي

اختارت العديد من النجمات والمشاهير الظهور بفساتين قصيرة باللون الأسود الأنيق في المناسبات والحفلات و الإطلالات اليومية.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي"، أبرز إطلالات النجمات التي تألقن بفساتين قصيرة باللون الأسود.

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان قصير كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الأسود ونسقت معه إكستنشن باللون البينك، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

إليسا

ارتدت إليسا فستان قصير باللون الأسود بقصة الكب وفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وعلق إيلي حنا عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام قائلا: "إطلالة إليسا عادية وتصميم الفستان سيء عند منطقة الصدر، وأعطى الإطلالة 6/10.

جورجينا رودريجيز

تألقت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز بفستان قصير باللون الأسود بقصة الكب، ونسقت معه حذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون الفوشيا.

سيرين عبد النور

اختارت الفنانة سيرين عبد النور الظهور بفستان قصير باللونين الأسود والفضي اللامع، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وكوليه.