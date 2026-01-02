كلاسيكو مرتقب بين النصر والأهلي في الدوري السعودي

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كلاسيكو ساخن بين أهلي جدة والنصر، في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل النصر، متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ضيفا على الأهلي، في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

ويدخل النصر الكلاسيكو بعد التعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتفاق، وتقليص الفارق بينه وبين الهلال الوصيف، فيما يدخل الأهلي الكلاسيكو وهو في المركز الرابع، بفارق 9 نقاط عن الزعيم.

ويعاني الأهلي من غياب بعض عناصره الأساسية، أبرزهم حارسه السنغالي دواردو ميندي والإيفواري كيسيه والجزائري رياض محرز، بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية 2025.

اقرأ أيضًا:

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 6 صور جديدة

3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟